Preocupación en el barrio AOMA por el mal uso del agua corriente

Además de los residentes ordinarios del barrio, en los últimos años creció mucho la construcción de viviendas para uso tipo quinta o de descanso de fin de semana. Esto, más allá de vecinos y vecinas de la barriada que han podido llegar a construir o instalar una pileta, influye en el normal abastecimiento.

La conjunción de estos factores, junto a la no instalación de bombas que tomen agua de la napa y el no uso de los productos que mantienen el agua para evitar tener que drenarla y volverla a llenar, hace que no dé a basto el suministro habitual del agua corriente, que presta Coopelectric a través de Obras Sanitarias.

Los vecinos y vecinas se ven obligados a usar el agua que procede de la canilla del medidor, al no tener la presión suficiente para llenar los tanques.

Se ha pedido colaboración mediante mensajes en los grupos de Whatsapp y las redes sociales de la Sociedad de Fomento "Carlos Von Bernard", pero la irresponsabilidad y la falta de empatía continúa calando hondo en muchos de los involucrados.