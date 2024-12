Culminó una obra que asegura más de 7000 plazas en cárceles

En su discurso inaugural, el Gobernador recordó que asumió su primer mandato 'en medio de una huelga de hambre de 16 mil internos de las cárceles del SPB, porque el gobierno que me precedió no estaba pagando alimentos ni medicamentos. La huelga de hambre era una especie de redundancia, porque el problema era que no había comida”, precisó, y puso énfasis en la sobrepoblación que sumó la gestión anterior – esos 16 mil internos – para la que se crearon solamente mil plazas.

“Si el problema estaba ocurriendo, la respuesta era ampliar el sistema penitenciario, no hay que ser ni Einstein ni de la Escuela Austríaca para entenderlo, si subís de 36.000 a 50.000 internos algo hay que hacer”, señaló. “Lo que no había era una política penitenciaria de cara a los graves problemas de seguridad, la sobrepoblación genera condiciones inhumanas y genera más reincidencia, esta comprobado”, puntualizó el Gobernador.

“Asumimos con 24.000 plazas en cárceles, más de 50.000 internos y una sobrepoblación superando el 100%”, remarcó. “Era un problema prácticamente terminal del sistema. Como alternativa, lo que había que hacer era algo que no habían encarado mis antecesores. Nadie lo hizo. Todo el mundo sabe que la seguridad y el SPB no son cuestiones disjuntas”, precisó.

“Acá había que agarrar el toro los las astas, pero había que encarar un plan de ampliación del SPB que no se había ensayado nunca. Construir cárceles nunca ha sido algo muy popular e implica una gestión muy grande. Unidades, alcaidías, cerca de los lugares donde se cometía el delito, porque si la familia queda muy lejos del preso se corta el vínculo con la familia y la posibilidad de reincidir o tener otros comportamiento al interior del servicio son muy altas”, describió Kicillof. Y planteó: “Estamos en camino de vaciar los calabozos de las comisarias bonaerenses con esta política de creación de alcaidías”.

En esa línea, el mandatario apuntó nuevamente a los medios que ocultan sus políticas públicas: “Hacer todo esto a la vez no tiene la misma prensa o el mismo festejo de inversiones de un magnitud comparable. Le digo a los canales porteños: recorran las unidades penitenciarias y vean lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Mentir tiene patas cortas”.

El dato más significativo de este plan es la incrementación de plazas en las unidades penitenciarias en un 50%,“la mitad de lo que se hizo en toda la historia de la Provincia”.