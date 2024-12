PAMI y los medicamentos: “La gran mayoría tiene cobertura”

Hace poco más de 15 días, todas las sedes de PAMI tenían largas filas de jubilados solicitando la cobertura para los medicamentos, luego que desde el Gobierno Nacional se decidiera restringir el acceso gratuito.

“Se ha descomprimido bastante en estos días”, señaló en LU32 Guillermo Lascano, titular de la oficina local. Aunque comentó que todavía hay jubilados que se acercan a complementar la documentación requerida.

Lascano expuso que la gran mayoría de los afiliados lograron quedarse con la cobertura que tenían. “A muchos de ellos, por más que superen el rango del haber medio, hubo otras alternativas por vía de excepción”.

Mientras que otros jubilados han quedado afuera “cobran una jubilación que está por encima de tres haberes. Igualmente, la gente puede seguir acercándose a presentar los papeles necesarios”.

Luego, destacó que no hay plazo para la presentación, “inclusive si tuvieron una respuesta no favorable, que ellos consideren que no pueden, hacerse cargo de los medicamentos, a pesar del descuento. Estamos hablando que si no encuadra dentro del programa el 100%, tiene otra escala de descuentos que van del 80 al 60, pero aun así si no pueden, se tienen que acercar a la agencia. En este caso si iniciaron el trámite y tuvieron negativa, pueden solicitar hablar conmigo y vamos a revisar caso por caso como habíamos quedado inicialmente”.

En cuanto al tiempo de respuesta, el titular de la oficina local de PAMI afirmó que “los que encuadran dentro rápidamente dentro del haber y medio, o dentro de los tres haberes cuando hay un certificado único de discapacidad, es automática, y en el caso de que haya excepciones, depende de esa excepción, tardan un poquito más porque esa autorización pasa por nivel central. Nosotros generamos un expediente y no tomamos la decisión nosotros, sino que se la toma el nivel central”.