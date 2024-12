“Me llevó un tiempo adaptarme a los cambios culturales y las formas de trabajo”

Pedro De La Vega dialogó con Fabián Casanella en 60 Minutos. El futbolista Olavarriense que juega en el Seattle Sounders de Estados Unidos realizó un balance de lo que fue este 2024, reconoció que le llevó un tiempo adaptarse a las formas de trabajo, destacó que se juega muy diferente que en Argentina y que más allá de que al principio le costó, hoy ya se siente adaptado.