“Olavarría tiene una infraestructura para bicicletas escasa”

Lo expresó Francisco Alaye, quien elaboró un Proyecto de ampliación de ciclovías y bicisendas, en el marco del trabajo con el que culminó sus estudios en la Facultad de Ingeniería. En diálogo con Lu32, indicó que consta de tres etapas y que en caso de concretarse, logrará que el 96% del casco urbano tengo acceso a una ciclovía a menos de 400 metros de su hogar. Busca además establecer rutas seguras entre hospitales, parques, escuelas y zonas comerciales.