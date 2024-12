De Olavarría a la Antártida: entre el frío extremo y los nuevos desafíos profesionales

Facundo Cordero, Ingeniero en Agrimensura, habló con Lu32 desde la Base Marambio, lugar donde –por unos diez días- se encuentra desempeñando tareas de logística, particularmente en sistemas de posicionamiento satelital. Contó cómo son sus días, el ‘desafío’ de navegar en el Rompehielos Irizar, las dificultades que sufre el físico y la ‘aventura’ que estará viviendo hasta marzo de 2025.