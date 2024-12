Kicillof calificó de “golpe de la oposición” el rechazo al Presupuesto

El gobernador Axel Kicillof calificó como “un golpe de la oposición” el rechazo a los proyectos de Presupuesto y Ley Impositiva que no fueron aprobados en la Legislatura, y advirtió que por esa circunstancia se ve obligado a “reprogramar” de “urgencia” la planificación de la gestión para el 2025.

En un comunicado emitido luego de que fracasara por segunda vez el intento de dar aprobación a ambos proyectos en la Legislatura, que ni siquiera llegó a sesionar para tratar ambas iniciativas, Kicillof hizo un resumen de las negociaciones que se desarrollaron entre la semana pasada y esta para tratar de lograr un acuerdo y atribuyó a la oposición no haberlo alcanzado.

En ese sentido, por un lado resaltó que en el lapso entre una sesión y otra “el Ejecutivo estuvo a disposición y en diálogo permanente con todos los sectores de la oposición para acordar el articulado a aprobarse”; y por el otro apuntó a las exigencias de esos sectores acerca del alcance de un monto para los municipios y de cargos en organismos constitucionales.

“La oposición presentó un nuevo requerimiento para la aprobación del endeudamiento: una proporción del 16,4% de la deuda que finalmente se contrajera debía distribuirse entre los municipios, a lo que el Ejecutivo propuso que sea del 10%. De este modo se distribuirían más de $250 mil millones. Sin embargo, luego de una larga negociación, la oposición planteó una serie de nuevas condiciones que excedían todos los pedidos anteriores”, se argumenta en el comunicado.

Kicillof reafirmó que, como había adelantado DIB, no aceptaba la aprobación de los proyectos sin que se dé el ok a la autorización de endeudamiento, un ítem que requiere la aprobación de los dos tercios de ambas cámaras y en el que se apoyó la oposición para endurecer su negativa. “Sin recursos aprobados, no tiene sentido validar un plan de gastos”, indicó en el comunicado.

El Gobernador, además, vinculó la falta de presupuesto con “la gravísima situación a la que nos sometió el presidente Milei durante este año”, a raíz de lo recortes en el financiamiento federal a la provincia, la mayoría de los cuales Kicillof considera ilegales y objetó ante la Corte Suprema de Justicia. Dijo, en ese marco, que el rechazo de los proyectos de ley “un golpe de la oposición”,

“En este marco de emergencia, esta tarde el Gobernador y la Vicegobernadora se han reunido de urgencia con miembros del gabinete y con el equipo económico para readecuar las partidas y reprogramar la planificación del año 2025”, explicó Kicillof.

Queremos agradecer el apoyo recibido por intendentes, representantes de espacios políticos y entidades gremiales. Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires continuaremos trabajando para proteger al pueblo del ajuste, la recesión y la pérdida de derechos”.

De todos modos, el oficialismo y la oposición acordaron continuar las negociaciones para tratar de aprobar el presupuesto en 2025na partir del 7 de enero, con el objetivo de votarlo en febrero si es que se alcanza un entendimiento. (DIB)