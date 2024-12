Fiesta de Reyes: ‘Es mucha emoción decir «La bajada número 60»’

Verónica Ruybal, integrante de la comisión organizadora de la festividad serrana, se expresó este lunes en LU32, con todo casi listo para recibir a los Magos el próximo domingo. Repasó el cronograma de la fiesta y dio detalles de la entrega de las cartitas.