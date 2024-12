Wesner: ‘Fue un año con la coyuntura económica que golpeó en lo Social’

El intendente concretó, en diálogo con LU32, un repaso de su visión en torno a lo que fue el 2024. Destacó como hito el poder sostener la gestión pese a las restricciones presupuestarias. Proyectó un 2025 basado en el Presupuesto que caracterizó como “diverso”.