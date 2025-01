“Teníamos muchas ganas de enfrentarnos con Racing”

El defensor de Ferro y Capitán, Mathías Boungiorno, remarcó que el “carbonero” llega muy bien para el partido del Domingo frente a Racing. El “uruguayo” dijo que no les molesta para nada definir de visitante, que Racing tiene jugadores con muy buen presente y será un duro rival, pero Ferro está enfocado en lo suyo.