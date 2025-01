Recetas electrónicas: “En Olavarría no es tan elevado el número que recibimos”

Lo expresó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, Celeste Fernández Chávez. En diálogo con Lu32, aseguró que en la Provincia de Buenos Aires continuarán coexistiendo los dos tipos de recetas “hasta que no que no se mejore el sistema y esté en condiciones de ser exclusivamente electrónica”. El objetivo, a futuro, es que se pueda agilizar por completo el trámite y ofrecer un mejor servicio.