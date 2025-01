“No descarto jugar con línea de 5”

David García Lorenzo, entrenador de Racing, habló en la previa al partido del Domingo. “manejamos varias alternativas y varios esquemas, pero eso no modifica la idea central, buscaremos la mejor alternativa para anular el circuito de Ferro” Remarcó el entrenador Chaira, quien también declaró que aún no definió al reemplazante de Izaguirre.