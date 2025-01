“Hemos tenido una buena semana de trabajo”

Jorge Izquierdo, entrenador de Ferro, palpitó el choque del Domingo ante Racing. El dt Carbonero destacó que su equipo se hace fuerte de local. “Buscaremos ser protagonistas, llevar la carga del partido y si bien la serie dura 180 minutos es importante marcar la diferencia de local y que no nos conviertan” manifestó Izquierdo