“Solo se acreditarán dos periodistas por medio”

Osbel Defalco, dirigente de Ferro, remarcó que por cuestiones organizativas solo dos periodistas por medio podrán acreditarse para la cobertura del partido. “Habitualmente vemos que vienen cuatro o cinco periodistas y para este encuentro se están acreditando hasta cinco por medio, entiendo que es una decisión que puede no gustar, es muy grande el esfuerzo que hace Ferro y necesitamos la retribución de la gente que quiere ver el partido, salvo la delegación de Racing y los periodistas acreditados, todos deberán pagar la entrada” Manifestó Defalco.