Farmacias: “En 2024 han sido todas noticias negativas”

María Celeste Fernández Chaves, titular del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, habló en Lu32 y realizó un balance de lo que fue el 2024, al que calificó como ‘muy complejo’ para el sector. Advirtió que ante la habilitación de venta libre de medicamentos en algunos sectores del país, no solo se pone en riesgo a la población, sino a la profesión.