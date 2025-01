Kreplak criticó el cierre de importantes áreas del sistema de salud nacional

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, enumeró en su cuenta de X la lista de una serie de dependencias que la cartera sanitaria de la Nación decidió cerrar. En esa línea, expresó en declaraciones radiales por qué es necesario que el sistema de salud nacional funcione de forma coordinada y con planificación, para proteger a la población ante problemáticas específicas y garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía.

“Estas decisiones golpean al conjunto de nuestro país, un sistema de salud es mucho más que una guardia de un hospital: un sistema de salud tiene que investigar, juntar información, de datos clínicos, de internaciones, definir si hay que aplicar vacunas, crear centros de salud, donde poner universidades”, expresó Kreplak en diálogo con Fernando Borroni por Radio 10.

“Que el sistema nacional no tenga dirección de epidemiología o no tenga investigación en salud… uno piensa qué pasa si hay una pandemia, pero a su vez todos los años hay epidemias, como la del dengue el año pasado, o también qué hacemos con la tuberculosis, la hepatitis C, que son enfermedades que causan cientos de muertes y que hay que investigarlas, desarrollar estrategias, trabajar sobre eso”, profundizó.

Como ejemplo de la importancia de un accionar planificado y coordinado entre provincias, el ministro de Salud bonaerense contó que “en el último Gobierno el área de tuberculosis de la nación dotó de unos equipos costosísimos que logran que en varias provincias, incluyendo la provincia de Buenos Aires, que los cultivos de tuberculosis que antes tardaban 6 u 8 semanas se puedan hacer en una semana”. Y precisó: “Eso se diagramó, se planificó”, dando cuenta de la importancia de estos organismos.

Áreas de prevención e investigación

Las áreas de salud que decidió suspender el ministerio de Salud de la Nación, que dirige Mario Lugones, son las siguientes:

-Dirección de Géneros y Diversidad;

-Dirección Nacional de Recursos Físicos;

-Dirección de municipios y comunidades saludables;

-Dirección de Investigación en Salud;

-Dirección de Interoperabilidad, Estándares y Desarrollo;

-Dirección Nacional de Integración del sistema de Salud;

-Coordinación de Equipamiento Médico y de Arquitectura Sanitaria;

-Coordinación de Salud Familiar;

-Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales;

-Coordinación de Uso Apropiado De Antimicrobianos;

-Coordinación de Zoonosis;

-Coordinación de Tuberculosis y Lepra;

-Coordinación de Hepatitis Virales;

-Dirección de Integración de Información Sanitaria;

-Coordinación de Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios.

