“Veo a Olavarría como una ciudad pujante, con gran potencial para tener un equipo en categorías superiores”

Josué Ayala, arquero de Racing, habló con Lu32 en la previa a las semifinales frente a Ferro. El experimentado Portero destacó a la ciudad y sus equipos, declaró que sus compañeros lo recibieron muy bien en su llegada al Chaira, repasó anécdotas de su paso por Boca y manifestó que Racing llaga muy bien para el partido de ida ante Ferro.