“Ferro es familia, es un club bien de barrio”

Juan Domínguez, profesor de artes visuales y reconocido caricaturista, habló de su pasión por Ferro en la previa a la semifinal con Racing. Nos contó cómo nació la idea de mostrar la realidad y el día a día del club a través de su arte. “Con el vasco Salías empezamos con un Blog en la época de Torrisi, yo hacia los dibujos y el escribía, ahí surgió todo. Ahora retome los dibujos porque el equipo me entusiasma mucho” dijo Juan Domínguez