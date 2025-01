“Hay un sentimiento muy fuerte por Racing, me crie en el club”

Fede Salomón, cantante de Lima Limón y reconocido simpatizante Chaira, palpitó el gran partido entre Ferro y Racing. “Pasé mi infancia, mi adolescencia, Racing es el barrio y una vez que te acercas al club no te vas más, es muy fuerte el amor”. Con respecto a la faceta musical, remarcó “Con Lima Limón cerramos un año bárbaro, y tenemos la ilusión de poder sacar un disco pronto. De los jugadores de Racing, el que mejor canta es Scasserra” manifestó en tono de broma Fede Salomón.