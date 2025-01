Más de 30 mil personas en la bajada de los Reyes Magos

Los organizadores están satisfechos y hasta con las expectativas sobrepasadas. Se manifestaron en LU32 el párroco Sergio Urrutia y Verónica Ruybal, ambos integrantes de la Comisión Organizadora de la Fiesta, que este domingo llegó a la 60° edición. Los Charros, el convocante espectáculo de cierre, se vio demorado, ya que arribaron alrededor de la 1:15.