La Máxima: préstamos y tráfico de animales, algunos están muertos; maltrato a trabajadores y recuperación de un tractor

Vale decir que lo que no abunda en el informe publicado son nombres propios de personas señaladas o apuntadas, pero si hay hechos relatados. Esta situación, se advierte, podría tener que ver con procesos de sumarios o judiciales que están en marcha, aunque esto no está totalmente claro en el documento difundido.

Los datos se desprenden de un informe que el Coordinador del Bíoparque, Bruno Vitale, emitió a inicios del 2024.

En él se mencionan “presuntas irregularidades” a saber, “tráfico/comercio de animales exóticos (comercialización de huevos, pichones y pavos reales adultos); utilización de vehículos para fines personales/extralaborales; abuso de poder; maltrato laboral; amenazas; incumplimiento de las tareas asignadas; incumplimiento laboral y extravío de fauna perteneciente al Bioparque”. También se denuncia “jaulas abiertas; presencia de un vehículo ajeno al personal, presencia de una persona ajena al personal y manifestaciones del personal del Bioparque que alertaban sobre la existencia de presuntos “Gallos de Riña”.

Al constatar la presencia de los gallos de riña, empleados del lugar manifestaron que fueron “donaciones” para que se usen como alimento de otros animales, aunque la presunta cesión no estaba asentada en ningún documento.

Luego, los funcionarios del parque acreditaron que “No existe registro alguno, en los libros del Bioparque La Máxima, respecto de la fecha de ingreso y donante de las aves de corral del tipo “Gallos de Riña”.

A partir de esta acción investigativa se da por acreditado que “Varios de los trabajadores involucrados en el sumario concretaron maltrato animal; Se constató maltrato entre trabajadores dentro del predio” y, finalmente, “A raíz de esta investigación administrativa surgió la posible comisión de delito de abuso sexual que fué debidamente reportada y se encuentra tramitando en la Fiscalía”.

En otro punto de la investigación, se cercioran las autoridades que la gestión de Ezequiel Galli daba animales en “comodato” a privados, con diversas finalidades. En el marco de algunos de estos acuerdos, que están documentados, las personas beneficiarias (cuyos nombres no aparecen en el informe), no cumplieron la retribución, o peor aún, no han podido devolver animales porque han muerto. En casos extremos, ni siquiera la nueva administración pudo hallar a las personas o animales mencionados en los documentos.

Finalmente, las autoridades municipales, en diálogo con los responsables locales del Ejército, se enteraron que un tractor perteneciente al Bíoparque, se hallaba en instalaciones del RCTAN 2, sin que documento alguno probara su préstamo. El vehículo fue recuperado, pero se invirtieron casi 2 millones de pesos para ponerlo a punto y que pueda prestar el servicio de corte de pasto en el parque.