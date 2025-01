En Olavarría ya no hay más trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad

Natalia Mengochea era la última que quedaba atendiendo, pero desde su casa, debido al cierre de la oficina en abril de 2024. En diálogo con Lu32, detalló que hasta su renuncia, recepcionaba unas 40 consultas por día. Contó además que en las ciudades donde no hay trabajadores, desde el Ministerio de Capital Humano se decidió implementar un ‘chatbot’ para dar respuesta a las inquietudes.