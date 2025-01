En 2024 hubo 114 audiencias por despidos en Olavarría

Lo informó el titular de la delegación local del Ministerio de Trabajo, Lucas Miriuka. En diálogo con Lu32, mencionó que es el doble de actuaciones que en 2023, y que el número se incrementó considerablemente luego de la reglamentación de la Ley Bases. Construcción, minería, comercio y empleos domésticos, fueron los rubros más afectados.