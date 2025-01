“Estoy de acuerdo en cómo se está llevando el país adelante”

La histórica dirigente del PRO decidió salirse del espacio político que la había cobijado desde sus inicios y tras un llamado de Alejandro Speroni, a cargo de la subsecretaría Legal y Administrativa del ministerio de Economía, decidió sumarse a las filas de La Libertad Avanza.

“Hoy me encuentro en esta situación pudiendo acompañar a Alejandro Speroni, que es nuestro coordinador y referente de la séptima sección electoral en el programa de los clubes argentinos, con lo cual estoy sumamente agradecida por la confianza que ha depositado él en mí para poder llevar adelante”, expresó Carola Patané en diálogo con LU32 y aseguró que “se hará con toda la gente que se quiera sumar, porque yo soy de la idea de que estas cuestiones de gestión, y más para lo que es instituciones y para lo que demandan los clubes, se debe hacer en equipo. Espero que tengamos muchos los que podamos forjar el crecimiento y hacerlo de una forma ordenada y eficaz”, afirmó.

“No tengo ningún cargo, a mí me invitaron a participar de este espacio”, explicó la dirigente y sostuvo que su decisión se basó en que le gustó la propuesta y en que “estoy de acuerdo con cómo se está llevando el país adelante, cómo nos costó a todo el año pasado, cómo de a poquito se van viendo cuestiones que van mejorando”, manifestó.

“A mí me interesó sumar un espacio donde yo pueda aportar desde el lugar que me pidan lo que sea y lo que me gusta, que es gestionar, pero yo no tengo ningún cargo, eso que quede claro, no tengo ningún contrato, no tengo nada. Lo hago porque a mí me gusta la gestión y estoy cómoda en este espacio, me dejan trabajar, confían en mí y delegan, como en este caso, poder llevar adelante estos programas”, afirmó.

En cuanto a la relación con los demás integrantes del espacio político a nivel local, comentó que “no he tenido nunca una reunión con ni con Celeste (Arouxet), ni con Guillermo (Lascano)”, aunque “no tengo problema de trabajar estos programas con quien tenga las intenciones genuinas de que este programa vaya adelante”.

Por otro lado, señaló que sí mantiene “un vínculo con una relación de mucho respeto hacia Marcelo Petehs, que es concejal de La Libertad Avanza”.

“Si esto se pone en marcha rápidamente y él quiere sumarse a llevarlo adelante, lo haremos en conjunto como con toda la gente que quiera sumarse del espacio de la libertad a ponerlo en marcha”, manifestó.

En cuanto a los programas que coordina, comentó que “este año se anotaron ochocientos clubes. Esto es un programa a nivel nacional, o sea, ochocientos clubes de todos los municipios. En el caso puntual de nuestra sección electoral, hubo clubes de Azul que ya cobraron el beneficio y el Club Loma Negra lo cobró hace muy poquito. Es por única vez, y ya lo cobró”.

“Pronto vamos a tener también la buena noticia de que hay otro club que ya aplicó y que está para cobrarlo, no sé si en enero o febrero, pero sí en el mediano o corto plazo, va a estar pudiendo cobrar bien el beneficio”, dijo la dirigente, aunque evitó mencionarlo.

En relación a los programas, describió que son “dos diferentes: tenés el del beneficio tarifario de luz y gas, y después tenés el que es Clubes en Crecimiento, que es un apoyo económico de 5 millones de pesos, para construcción, refacción edilicia y mejores en las instalaciones deportivas”.