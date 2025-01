"Vamos a ir a buscar el partido, pero sin descuidarnos"

Ayrton Palmieri habló con 60 minutos en el inicio de una semana clave para Racing. "Vamos a ir a buscar el partido, sin descuidar nuestro arco y manteniendo la concentración durante los 90 o 95 minutos que dure el partido". El defensor también expresó que se siente en un buen momento en lo personal y muy cómodo jugando de central.