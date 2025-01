Temporada 2025: desde Provincia aseguran que hay concurrencia, aunque menos gasto

Lo consideró la subsecretaria de Turismo de la Provincia, María Soledad Martínez, en diálogo con Lu32. Aseguró que la temporada inició más tarde producto del clima, pero que por estos días comenzó a arribar mucha gente hacia las ciudades costeras. Predominan las vacaciones ‘austeras’, de tres o cuatro días.