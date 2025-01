Fiesta de Reyes: piden ‘transparencia’ y elecciones para renovar la Comisión

“Vemos que desde hace años viene decayendo la mística de la fiesta, la magia del contacto de los Reyes hacia no solo los niños, sino hacia todos los espectadores”, comentó. Y agregó: “hace muchos años los venimos remarcando, muchas veces nos quisimos acercar, pero nunca pudimos”.

Contó que en la última Fiesta hubo un hecho puntual en una niña no recibió su regalo debido a un “trasfondo familiar” y que fue “a propósito”. También se lamentó por la presentación de Los Charros: “no solo llegaron tarde, sino que uno de los integrantes le dijo a los niños que los Reyes no existían, que eran sus padres”, señaló.

“Hay una sumatoria de cosas que nos hacen creer a todos los sierrabayenses que sería muy importante que haya elecciones, pero previamente a las elecciones que abran una campaña societaria para que todos podamos ser socios”, sostuvo.

“El año pasado fuimos 836 vecinos que firmamos pidiéndole a la comisión que abran una campaña subsidiaria y que se hagan elecciones. No nos escucharon. Entonces, hoy no vamos a ser 836, hoy no vamos a ser mil”, reconoció, al tiempo que aseguró que están cansados en cómo se maneja la Fiesta, por lo que pidió ‘transparencia’.

A su vez, reconoció que no tienen una relación dialoguista con la Comisión. “Ellos no están abiertos a recibir críticas constructivas, no están abiertos a asociar vecinos. Entonces estamos tratando de ver por qué medio puede quedar que alguien nos ayude en esta situación”, concluyó.