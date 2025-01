“Vine a Olavarría para jugar este tipo de partidos”

Alex Verón, arquero de Ferro, ya palpita la revancha del domingo ante Racing. “El partido de ida pudo ser para cualquiera de los dos, en el primer tiempo dominamos, pero en el segundo se nos complicó por la expulsión de Roselli, fue un partidazo y tranquilamente pudo ser un partido de más goles”. El portero Carbonero valoró el hecho de que de local Ferro no recibió goles y ahora de visitante intentaran hacer el mejor partido posible porque Racing tiene un gran equipo, reflexionó Verón. Foto Claudio Stular