“Las posibilidades para Colapinto serán mejores”

Jorge Legnani, icónico periodista de Campeones, habló en 60 Minutos sobre la novedad que se conoció este jueves, cuando Franco Colapinto firmó con el equipo Alpine en Fórmula 1. Aseguró que se viene una nueva etapa de consolidación para el argentino, y que “las cosas serán positivas”. Destacó la decisión de apostar por un piloto joven y también se refirió al presente de Nicolás Varrone, quien recientemente probó en un Fórmula 2.