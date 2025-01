Luces en el cielo y la teoría OVNI

El miércoles no fue una noche más para uno de nuestros oyentes. Junto a un grupo de amigos, con lo que se movilizaba en moto, pudo observar unas luces en el cielo que les llamó la atención. Tanto así, que todos decidieron seguir el rumbo de las esferas luminosas. Fue un rato largo que finalizó en Loma Negra. Pero no terminó allí, porque cada uno de las personas que las vio tuvo sus propias teorías que van desde ovnis hasta la posibilidad de que Elon Musk haya puesto en órbita una nueva serie de satélites.

Pero Daniel Acosta, del Grupo de Observaciones del Cielo de Olavarría, es quien tiene la confirmación precisa sobre el tema. “El 6 de enero justamente se lanzó otra tanda de satélites de Starlink, que son satélites de comunicaciones, que brinda la compañía de Elon Musk, a nivel mundial”.

“El 8 se lanzó otra serie, habitualmente son 21 a 25 satélites que cuando están en órbita baja, y todavía no subieron a la órbita, se ven como un tren”, explicó y agregó que “a veces se ven discontinuados, se ven 2 o 3 y después se ven como cuantos más, pero solamente se ven así en ese tren cuando están en la órbita baja, después ya suben y se ven pasar como pequeñas estrellas”, describió.

El miembro de GOCO comentó que desde hace un tiempo son bastante normales este tipo de observaciones en el cielo. “Es lindo porque se ven, se manifiestan una tras otra y van cercando el cielo”.

“Nos han llamado, nos han dicho que han visto las luces”, comentó. “Muchos se han percatado de lo que es y otra gente nos pregunta para saber de qué se trata. Pero habitualmente se trata de esto que se llama tren de satélites de Starlink”.

Actualmente los satélites de la compañía de Musk, contó Daniel Acosta, “creo que ya ha subido a la órbita algo de casi cuatro mil y piensa subir otros tantos más, o sea que no es anormal que se vea, habitualmente se ven”.

“Afecta fundamentalmente a los grandes observatorios”, dijo el observador olavarriense sobre la presencia de tantos satélites girando en la órbita, “porque los que hacen observaciones del cielo profundo y les pasa uno adelante les arruina de repente una observación con una foto o algo que están observando”.

“Además, la comunidad científica internacional está poniendo el grito en el cielo por esto de lo que se llama constelación de satélites”, dijo y mencionó que “hay muchas instituciones, pero a veces el poder político está por sobre eso”. En ese sentido, “hay una serie de gestiones diciendo que tratar que los satélites sean más opacos, algo que no refleje tanto la luz del sol, que es la luz que hace ver a los satélites. No es que los satélites tengan luz propia, sino que la luz que se ve, es la que se refleja del sol en sus antenas”.

En sentido, lo que se busca es “opacar de alguna forma las antenas o tratar de que los satélites no brillen tanto para que justamente no contaminen el cielo” y comentó que, cuando quedan fuera de uso, “habitualmente se los convierte en chatarra espacial y se los baja controladamente y van a caer al océano”, pero “algunos no se bajan y quedan como chatarra espacial”.

Para Daniel Acosta es común recibir llamados de personas preocupadas por las luces en el cielo. “Cuando la gente no conoce del tema o no tiene idea de lo que puede suceder en el cielo, lo primero que se le ocurre es que sí, que son ovnis. Pero habitualmente se trata de diseños artificiales de este tipo.

En su experiencia personal, le ha pasado que un par de veces no he logrado resolver lo que veía, pero muy pocos casos. Casualmente esta otra noche estaba cerrando el cielo y se produjo un fenómeno que se llama “flare” que es como una luz que brilla muchísimo y como que se va apagando de a poquito, de a poquito y no se ve más. Y es un tipo de satélite que gira y que cuando la antena la apunta al sol produce una luminosidad muy alta y después se apaga. Mucha gente cree que es un ovni porque se movía, porque se prendía, porque se apagó, y la explicación es está”.

Ante la aparición de este tipo de fenómenos en el cielo, la pregunta es siempre la misma: la posibilidad de recibir una visita extraterreste. Para Daniel Acosta está claro “seguramente hay (vida) en algún lugar del universo. El problema, siempre digo, son las distancias que nos apartan de otros sistemas solares”.

“Es muy difícil viajar, para que se contacten con nosotros, que somos, como dijo Carl Sagan, un puntito azul pálido en el universo”, concluyó.