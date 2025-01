Hackeos y estafas, los ciberdelitos más comunes en la región

El titular de la UFI del Departamento Judicial Azul especializada en Ciberdelitos, brindó un panorama del tipo y la cantidad de los delitos que se dan en un entorno virtual en la región y alertó sobre las medidas de prevención para no caer en la trampa.

El Dr Lucas Moyano, en diálogo con LU32, comentó que durante 2024 “hemos tenido 1.665 causas denunciadas, lo que implica un promedio de casi 5 por día” en todo el departamento judicial de Azul. Específicamente en Olavarría “se iniciaron más o menos 675 causas en 2024 y todo lo que tiene que ver con captación de menores y con producción de material de uso sexual infantil estamos hablando en 24 causas aproximadamente”.

La estadística permite vislumbrar la cantidad de denuncias, pero no el número final de casos en la región. “Estamos hablando de delitos denunciados. Puede que ocurran otros que la gente por ahí no denuncia, y que obviamente que eso cae en la estadística negra”.

“La idea siempre es reducirla para tener el impacto real de lo que pasa en la ciudad, en la región, y también para lo que tiene que ver con la investigación por un lado y también con la prevención por el otro”, señaló el fiscal.

En 2024, su mantuvo casi la misma cantidad de ciberdelitos que en 2023. Aunque durante el año pasado, lo que se ha registrado “es un impacto mayor de lo que tiene que ver con virus troyanos. Ataques a empresas que se vieron siendo víctimas de este tipo de casos, con lo que es el troyano bancario ingresa en el sistema y al momento de querer hacer una transacción o entrar al home banking es donde empieza a operar. Lo que hace el virus es solicitar como un token de seguridad y una vez que se ponen los tokens de seguridad, lo que están haciendo es autorizar las transferencias”.

“Todos los delitos que estamos teniendo, el vector de ataque es siempre el factor humano”, dijo el funcionario judicial y explicó que “en casi todos los casos, con el engaño al usuario o a la víctima es donde logran obtener las contraseñas, claves de acceso, algún tipo de documentación o información personal con lo que luego perfeccionan las estafas.

Entre los ciberdelitos, la alta incidencia se da en varios tipos de casos. “Tenemos muchas denuncias realizadas porque se apoderaron de una cuenta de WhatsApp y el delincuente, haciéndose pasar por la otra persona, se contactaba con los contactos solicitando dinero. El que recibe ese mensaje, obviamente que enviaba el dinero sin verificar. Ese es nuestro delito más denunciado”, comentó el fiscal, que explicó que en este tipo de cuestiones hay una parte de “descuido del titular de la cuenta de WhatsApp, que no tiene configurada la seguridad en la cuenta. Y por el otro, la persona que recibe el mensaje, que no verifica si la situación es real o no, por la cual se remite el dinero sin hacer la verificación y luego se da cuenta que ha sido víctima de estafa”.

“Después, lo que encontramos es lo que tiene que ver con la compra-venta de marketplace, donde, ahí la verdad que la gente todavía es muy confiada, no verifica. Lo que hacen los delincuentes es, por un lado, pedir dinero en concepto de seña, de productos que nunca se van a entregar, o por el otro, remite comprobante con la excusa de que por error pagó más dinero y le pide a la víctima que ese dinero lo necesita con cuestiones de urgencia y demás, que para retrotraer la operación lo va a llamar a un agente del banco, y obviamente que es un cómplice del delincuente que llama haciéndose por el representante del banco. Con eso logran que la víctima le dé contraseñas, claves de acceso a su home banking con los correspondientes desprendimientos patrimoniales”.

Por último, el titular de la UFI dedicada a la investigación de los ciberdelitos, menciona que en el ranking de denuncias están los engaños telefónicos.

“La gente tiene que saber que hoy por hoy, la foto del perfil no implica que se encuentre la persona de existencia real detrás. Por eso los delincuentes aprovechan, toman fotografía o imágenes, ya sea de empresas públicas o privadas, ya sea con el de Mercado Pago, alguna empresa de luz o de gas, y con excusas ya sea de descuentos o en el caso de, por ejemplo, que Mercado Pago o Mercado Libre, que su cuenta está siendo utilizada para hacer una compra en un comercio, y si quieren evitar esa compra, tienen que hacer los pasos que le indica la persona que nos llama”, describió.

“Lo que tienen que saber es que, para evitar este tipo de casos, es muy simple: es cortar la comunicación y comunicarse directamente ellos con la entidad público-privada, o, por el otro caso, nunca realizar operaciones siendo guiado con una persona extraña. Con eso se van a evitar un montón de dolores de cabeza”, afirmó.

El Dr. Moyano explicó que, en cuanto al nivel de resolución de este tipo de delitos, “a nivel mundial, la tasa de resolución no es muy alta. Estamos hablando de, muchas veces, un porcentaje que no excede el 20%”, y en ese sentido señaló que “las causas son muchas, el delito es complejo de investigar. No es una problemática que nos ataca solamente a nosotros, sino que en el resto del mundo está teniendo casi el mismo porcentaje de resolución. Por eso es tan importante la prevención”.

En el caso de los ciberdelitos donde hay menores involucrados, el Fiscal comentó que “en este caso tenemos también una constante, que estamos hablando de un total más o menos de 40 causas, entre todo lo que tiene que ver con material de uso sexual infantil, que es la difusión de este tipo de material, y lo que tiene que ver con grooming”.

“En este caso la tasa de resolución de casos es más alta, donde se ha logrado imputar y hasta detener a los distintos autores de estos casos”, afirmó.

“Respecto de una estafa, lo que estamos hablando es dinero, valor patrimonial, y con respecto a los menores ya estamos hablando de su integridad psicosexual. En definitiva, lo que hacen es robar la infancia”, manifestó y agregó: “tienen mi prioridad investigativa este tipo de casos”.

“En este tipo de problemáticas, donde trabajamos articulados con organismos internacionales y nacionales, estoy muy conforme con el dado de resultados que hemos obtenido”, concluyó.