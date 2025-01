“Piel de Barrio es un festival que surge para apoyar a los artistas locales y para poder llevar adelante la sociedad de fomento”

Sebastián Borghi, integrante de la comisión directiva de la Sociedad de Fomento del Barrio Provincias Unidas, dialogó con Lu32 sobre el festival que se desarrolla esta noche desde las 20 Hs. “La idea es hacer un aporte a la cultura y que también nos ayude a solventar los gastos para mantener todas las actividades sociales que brindamos a los vecinos en la Sociedad de Fomento” dijo Sebastián Borghi