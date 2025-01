Agustín Begue y Valentina Fernández visitaron los estudios de Lu32

El Dúo que viene de participar en el Pre Cosquin, visitó los estudios de la Radio. Agustín y Valentina cantaron en vivo y además nos contaron sus sensaciones luego de participar en la competencia previa al festival de Cosquin, repasaron sus inicios, influencias y proyectos para este año.