“La gente de Racing te enamora”

En la previa al partido frente a Ferro, el histórico goleador Chaira, Oscar Altamirano, dialogó con Lu32. El ex delantero que ascendió con Racing se mostró optimista de cara al partido revancha “Que la gente crea, estamos en casa y sabemos que se puede dar vuelta, Racing varias veces dio vuelta resultados y hay que confiar. Lo vamos a dar vuelta” Manifestó. Oscar Altamirano entró en la historia grande de Racing al marcar el gol que le permitió al Chaira ascender al Argentino “A” ante Juventud de Pergamino en el año 2005.