Ola de calor: Olavarría en el ‘límite’, aunque el jueves llegan las lluvias

Lucas Berengua, meteorólogo azuleño del Servicio Meteorológico Nacional, se expresó en Lu32 en relación a la ola de calor que atraviesa gran parte del país. Aseguró que en Olavarría se encuentra en el límite, porque para que se desarrolle deben cumplirse ciertas condiciones. De todas maneras, para el jueves se espera un descenso de temperatura.