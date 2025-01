“En lo defensivo fue un partido cómodo, todo fue mérito del equipo”

Mathias Buongiorno, defensor y capitán de Ferro, dialogo con Fabian Casanella en 60 Minutos. “Nuestros delanteros son los primeros defensores, tenemos un equipo maduro, ayer salvo la de Tarasco, Racing no nos llegó”, remarcó el uruguayo, luego de la clasificación a la final.