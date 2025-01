Enterró un frasco con oro en el patio de su casa y se lo robaron

Dos delincuentes ingresaron a una vivienda de La Plata y se llevaron medio kilo de oro que estaba enterrado en el patio. De acuerdo con la denuncia, el robo ocurrió en un barrio cerrado ubicado en las calles 635 y 131, en la localidad de Arana.

Según el sitio 0221.com.ar, la víctima, un empleado municipal, explicó que el oro estaba enterrado en un frasco de vidrio, a solo diez centímetros de profundidad, y que lo tenía destinado a la compra de un departamento para su hijo. Las pepas estaban valuadas en 45 mil dólares. “El oro estaba dentro de un frasco de vidrio, del tipo café, y se encontraba envuelto en servilleta”, detallaron fuentes citadas por diario El Día.

Según el hombre, los ladrones serían dos trabajadores que habían realizado tareas en el lugar meses antes. La víctima sostuvo que ni siquiera su familia sabía del lugar donde estaba escondido el oro. Se investiga si los delincuentes descubrieron accidentalmente el escondite.

El damnificado es oriundo de Pehuajó pero instalado en La Plata muchos años. Según el hombre, el robo habría sido planificado por al menos dos personas, identificadas por él y cuyas características además fueron aportadas en su denuncia.

Siempre sobre la base de su testimonio, meses atrás había enterrado el frasco. Tiempo después, en marzo de 2024, dos personas de sexo masculino comenzaron a trabajar en las inmediaciones del barrio: “Colocaban postes en la cuadra”, detalló, citado por diario El Día.

El hombre dijo que entabló una “buena relación” con estos sujetos, que también le realizaron trabajos en su casa. “Ellos dos escarbaron la tierra para colocar un poste, justamente en el patio trasero de mi vivienda, donde estaba el frasco, que en ese momento no recordé”, contó. Su sospecha nació cuando los hombres volvieron a su domicilio “para mover el poste porque no iba a tener señal”. Tras esta última visita, el denunciante dijo que “nunca más los volvió a ver”. “Los llamé para que me lo devuelvan, me lo negaron y no me contestaron más”, afirmó. (DIB)