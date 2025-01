IOMA: “El conflicto del corte del convenio se plantea por la demanda de los sindicatos y de los afiliados”

“En los primeros meses del año, los aportes del IOMA a todo lo que es farmacia y prestación incrementaron en números tremendos, la verdad que los números iban aumentando de manera tremenda” señaló.

“El IOMA tiene un sentido solidario, y el sentido solidario también lo da que estemos todos y que podamos hacerlo entre todos para dar respuesta a todos. Más alejado de esta idea de ser cautivos” respondió, ante la inquietud acerca del aporte obligatorio.

“Estos espacios como el nuestro, son espacios de representatividad, espacios donde justamente es donde podemos llevar la voz de los afiliados, donde podemos discutir políticas de salud con las autoridades del momento del IOMA y donde nosotros tenemos que participar y dar, digamos, la disputa” agregó.

“Más allá de la idea más que alejarse o decir me quiero ir de esta obra social, me siento cautivo, es justamente lo contrario. Es mi obra social, es nuestra. A ver qué pasa, cómo están las cosas, cuáles son las situaciones, cuál es la situación actual” explicó la docente.

En este sentido reveló que “Se plantea el conflicto del corte del convenio, yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero se plantea por nuestra demanda, por la demanda de los sindicatos y de los afiliados por los cobros indebidos y del problema del no cumplimiento del convenio”.

Profundizó “por parte de los profesionales de la salud, no había un cumplimiento. Y tanta demanda de los afiliados, la decisión del IOMA fue decir ‘este convenio no sigue adelante porque no está funcionando’”.

“Es una situación muy compleja, no es una situación de hoy, el convenio de FEMEBA se cortó después de 70 años, un convenio de 70 años no es, digamos, no lo podemos explicar en una placa de un flyer, no se puede explicar con facilidad” sostuvo.

“Recibimos demandas, recibimos pedidos de cualquier persona que tuviera una situación de salud y le trasladamos al IOMA. Eso no quita que esos momentos no fueran complejos”, consideró

Finalmente también consideró que puede haber inconvenientes con las especialidades médicas, por profesionales que no estén adhiriéndose al convenio.

Más allá de eso, confió en esperar algunas semanas más y, en todo caso, exigirle al IOMA acciones para poder corregir esas situaciones.