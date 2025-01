“Vi un equipo con mucha personalidad, mis compañeros se plantaron e hicieron un gran partido”

Nahuel Roselli, volante de Ferro, dialogo con 60 minutos. El experimentado jugador, que el domingo no pudo estar ante Racing por estar expulsado, contó sus sensaciones sobre el partido y la clasificación del Carbonero. Destacó a sus compañeros, manifestando que el equipo se plantó en una cancha difícil y que en ningún momento la pasó mal. Foto Claudio Stular