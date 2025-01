“Las altas temperaturas afectan a los animales tanto como a nosotros”

“Como es esperarse en esta época del año, las temperaturas, tanto como nos afectan a nosotros, afectan a los animales. Obviamente ellos tienen más temperatura corporal que la nuestra y por ende sufren más el calor”, explicó la veterinaria y señaló que “son propensos a sufrir golpes de calor”.

“El famoso golpe de calor que es una situación de emergencia y de urgencia. Y esto principalmente se evita manteniéndolos en un lugar amplio, con sombra, adecuado, con agua fresca y en cantidad disponible”, expuso.

“Si hay muchos animales tiene que haber más cantidad de agua. No exponiéndolos a paseos innecesarios en horas donde son los picos de calor más fuerte. Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por lo menos, no exponerlos a paseos”.

En cuanto a los perros, recordó que hay que mantenerlos “en un ambiente donde ellos puedan intercambiar el aire. La forma de perder calor que tienen ellos es a través del jadeo. Ellos no transpiran, no tienen glándulas sudoríferas, entonces la única forma de transpirar es a través del jadeo. Esa es su forma de perder calor”. Además, comentó que no hay que exponerlos “al asfalto, las plantillas, las almohadillas, plantares, en asfalto, arena, terrazas. Todo lo que sea superficies que eleven mucho la temperatura, ya que pueden llegar a producir quemaduras, incluso algunas muy graves”.

En cuanto a los más propensos a sufrir un golpe de calor, mencionó a los animales cachorros y los más viejos. Después hay perros que tienen alguna patología de base como cardíaco, respiratoria, entonces también son predisponentes a sufrir golpes de calor”.

“Todo lo que es bóxer, bulldog francés, bulldog inglés, todos los que son los cara ñatas, esos tienen las vías respiratorias como más acortadas, entonces no permiten el intercambio gaseoso, es decir, cambian el aire como más rápido. Entonces son más predisponentes a sufrir golpes de calor.”.

Sobre la forma y la cantidad de alimentación, explicó que “trato es de decirles que no hagan la comida en el horario de más calor también, tardecita o mañana temprano, muy temprano. Si hacen dos comidas al día, una bien temprano a la mañana y otra bien a la tardecita. Si comen una sola vez al día, que elijan cualquiera de los dos horarios, comida fresca, si están acostumbrados a alimentos balanceados. A veces hay veterinarios que recomiendan la hidratación, porque el animal por ahí es de tomar poca agua, entonces sumarle líquido al alimento”.

“Con respecto a los gatos, también son poco tomadores de agua, así que hay que incentivarlos. A veces, los gatos les gusta que el agua corra, les gusta que caiga la gotita.Entonces, si ves que están con intención de tomar agua, bueno, dejarle las canillas un cachito abiertas, recambiarle que tenga agua fresca. Por ahí el agua estancada que se forma este verdín, el gato es como bastante fóbico. Como que les da cosa cuando le cambias el tarro del agua del lugar o le pusiste otro de otro color”.

“Ya ahí como que le generas un ambiente de estrés y ya no toman agua”, afirmó la veterinaria. “Entonces, mantener las rutinas diarias y siempre agua fresca y un ambiente fresco”.

“Los signos clínicos y recién incipientes donde empiezan es agitación”, dijo con respecto a los síntomas a tener en cuenta por la posibilidad de que nuestras mascotas sufran un golpe de calor. “Vos ves que el perro se agita y por más que vos lo saques de ese ambiente y a un ambiente más fresco, siguen agitados. El color de las mucosas de la boca o de la lengua se ponen como más cianóticas, más color azul o violácea. (6:55) La frecuencia cardíaca, notas que tienen aumento de la frecuencia cardíaca. Y otra cosa, el cuerpo caliente”.

“Cuando ya hay un golpe de calor bastante grave o ya cuando es una fase más grave, el perro tiende a tener convulsiones. No se puede incorporar, está débil, las mucosas más violetas aún, no puede, babea, jadea”, dijo y manifestó que quizás en “dos o tres horas, si estuvo al rayo del sol en una terraza, se puede morir

Ante una situación de las características mencionadas, “lo primero es intentar comunicarse con un veterinario para atender la urgencia. Y después, en el mientras tanto, en que vas trasladando el animal, lo que haces es mojar, primero sacarlo de ese ambiente, llevarlo a un ambiente fresco y empezar a humedecerlo. No con agua fría congelada sino con agua tibia, que no sea un shock brusco de temperatura, calor, frío. Por eso yo siempre recomiendo como toallas húmedas, escurridas, como ir tapándolo y generándole esa bajada de temperatura gradual”. También “ofrecerle agua en el caso de que no tome porque está muy ahogado, no obligarlo a tomar agua, pero sí, si quiere tomar agua, darle de tomar agua de a poco y sacándole. Hay que estabilizar, monitorear parámetros, respiración, frecuencia cardíaca y en base a eso ir actuando con medicación”.

La veterinaria expresó que la mayoría de las personas que tiene mascotas “es consciente y tiene de forma responsable su animal, sabe que sí. Hay gente como todos que no cuida bien a sus animales y que es irresponsable y que capaz que tienen atado el perro en una cadena y no le importa si bebe, truena, hace 40 grados de calor o hace 5 grados de frío”.

“Entonces hay de todo, pero la gente que es responsable, que es un cuidador responsable de su animal, sabe que no lo tiene que exponer a altas temperaturas o bajas temperaturas”. Por último, la veterinaria invitó a reflexionar que “los animales son seres sintientes, que sienten igual que nosotros dolor, frío y calor. Hay que cuidarlo porque es parte de nuestra familia”.