Lunghi: “El incendio está contenido”

El intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, detalló en Lu32 el estado de situación del incendio que se desató en las sierras de la vecina ciudad, en la noche de este lunes. Si bien ya está controlado, hay bomberos que todavía están haciendo ‘guardia de cenizas’. Destacó el apoyo de la Provincia y de otros municipios, como Balcarce y Ayacucho.