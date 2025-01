Villa Mailín:“Queremos encontrarnos con aquellos que han construido en estos 40 años”

Lo expresó Solange Rivarola Vales, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento Villa Mailín, que este sábado estará celebrando sus 40 años con un festival de música. En diálogo con Lu32, detalló el cronograma de la celebración, que iniciará a las 19 horas, recordó los inicios de la institución y las demandas que reciben del barrio.