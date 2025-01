Fortinera Deroense: ‘Hay que mirar el conjunto de ingresos’

El intendente de Daireaux, Esteban Acervo, dialogó con LU32 para promocionar el festival que se desarrollará este fin de semana en aquella ciudad y que llega a su 44° edición. Campedrinos, Los Cáfres y Ulises Bueno, entre otros artistas nacionales y de la región, incluyendo a olavarrienses, tendrán lugar en escenario, montado en el Parque Ing. Ángel Martín.