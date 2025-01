Egüen: “Mi electorado estaba esperando que demos este paso”

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, habló en Lu32 luego de sumarse a las filas de La Libertad Avanza. Explicó los argumentos de su decisión, a partir de ciertas ‘coincidencias’ con la gestión de Javier Milei. Apuntó contra el Gobierno Provincial y anticipó que esta nueva etapa permitirá “abrazar una misma causa y le vaya bien al país”.