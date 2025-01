Schmale: ‘El gobierno busca amplificar lo que era normal en algunos sectores’

El contador y docente se refirió a la medida, oficializada en las últimas horas, respecto a la posibilidad de pagar con dólares a través de la tarjeta de débito. Para él, será aprovechado por grandes comercios, pese a que estará disponible para todas las ramas y tamaños. Las comisiones e impuestos, se seguirán cobrando en pesos, pero convertidos.