“El equipo está muy bien, hemos tenido una buena semana de trabajo”

Jorge Izquierdo, entrenador de Ferro, dialogo con 60 Minutos. Se refirió a las expulsiones que el equipo sufrió en los últimos partidos, explicó la salida de Ayesa en el partido ante Racing, destacó que Costa Brava es un buen equipo. “Vivo esta instancia con tranquilidad, pero las emociones son importantes para que el jugador pueda entender la importancia de lo que nos estamos jugando” Dijo Izquierdo.