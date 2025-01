“Estuve mirando videos de las décadas del 70, 80 y 90 y en base a eso y a experiencias personales me basé para pintar el mural”

La artista Gabriela Niebla, encargada de pintar el mural por los 80 años del Club Pueblo Nuevo, se expresó en Radio Olavarría. “La idea fue representar todo lo que significa el club, estuve mirando muchos videos de toda la historia y en todas las décadas surge esta cuestión del sentido de pertenencia, de la segunda casa, por eso, en el medio del diseño aparece esa esquina emblemática de Chacabuco y Necochea” manifestó Gabriela Niebla.