“El uso racional de la energía ayuda a que los niveles de consumo sean más razonables”

“Pasamos esta semana una ola de calor y cuando eso ocurre, el sistema eléctrico, en particular, funciona a su máxima nivel”, explicó Claudio Nápoli y afirmó que “en esa situación, es pausible de que se produzcan algunos inconvenientes”. Aunque señaló que “hemos tenido algunos inconvenientes en la red de baja tensión puntuales, producto del mayor consumo y del calor”. Por el lado del “sistema de media tensión, también tuvimos un hecho puntual y después, no mucho más que esto”.

Para el encargado del servicio eléctrico, este tipo de situaciones permiten “identificar los lugares de la red en los cuales tenemos una capacidad ya colmada o próxima a colmarse, y eso forma parte de nuestro plan de trabajo del próximo año”.

“Tuvimos temporal que afectó muchísimo a toda la red eléctrica en su nivel de media tensión y de baja tensión, lo que hizo que ese plan que habíamos preparado, en gran parte fue sustituido por recomponer la red que se rompió, o que nos robaron, que tuvo afectación durante el temporal”, comentó.

Nápoli explicó que “hay zonas de mayor consumo, de distintos niveles de consumo, y eso hace que sean algunas zonas más críticas que otras” y remarcó que “la recomendación, no sólo para los comercios, sino para la gente en general, es el uso racional de la energía. Eso ayuda a que los niveles de consumo sean más razonables y que no afecten a las instalaciones”.

Para el gerente de Distribución del Servicio Eléctrico, el uso racional de la energía tiene que ver con “usar los equipos que tenemos con una conciencia de utilizarlos solamente cuando los necesitamos y en el momento que los necesitamos” y enumeró una serie de ejemplos: “Si tenemos luz del sol, no es necesario prender luminarias. El equipo que hoy es el que más consume, el que seguramente más se usa, que es el aire acondicionado, no decimos no usarlo, sino usarlo a una temperatura adecuada y evitar de tenerlo prendido en lugares, por ejemplo, donde no hay gente. Todo eso que parecen medidas muy simples, pero que en el conjunto hacen que la demanda baje y eso ayude a que el servicio se preste con normalidad”.

En cuanto al estado del servicio eléctrico en las localidades y la zona rural, señaló que en aquellas zonas “no hemos tenido grandes problemas. Sí puede verse afectado por una situación que son baja tensión” y confirmó que “en algunos lugares hemos registrado puntos de baja tensión, tanto en las localidades como acá en la zona urbana. Esos son indicadores también de un mayor consumo afectado por el tema del calor”.