“Hay que salir a defender a nuestros abuelos”

Cerca de 50 personas se movilizaron frente a la sede de ANSES para participar de un “ruidazo” en reclamo de la situación de los jubilados. Una olavarriense autoconvocada denunció el grave escenario actual con aumentos en medicamentos y servicios, y la pobreza que enfrentan muchas familias.