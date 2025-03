“Hay que incentivar a la población y que tomen conciencia de la importancia de la vacunación”

“Con lo que nos pasó con la pandemia en general, la situación hizo que, a nivel general, a nivel mundial, con las distintas medidas que se tuvieron que tomar, hicieron que por ahí se bajaran lo que eran las coberturas de las vacunas del programa regular”, señaló la Dra. Weis y destacó la importancia de “retomar nuevamente y concientizar a la población de la importancia de la vacunación y de determinadas enfermedades que no teníamos y que no las tenemos por las vacunas. O sea, volver a retomar otra vez a la población, incentivarla y que tome conciencia de la importancia de la vacunación”.

La titular del área de Epidemiología remarcó que “las enfermedades que se pueden controlar o se pueden erradicar gracias a la vacuna. Algunas enfermedades que no tenemos, si bien hay algunas, como nos pasó para lo que no teníamos, hay algunas que no las estamos teniendo, pero para eso tenemos que seguir manteniendo una cobertura de vacunación alta, como es el sarampión, la rubiola, polio y otras que están controladas, tos convulsa, el tétano”.

“Con algunas se puede controlar o disminuir los riesgos o las vacunas principales de todos los años, que también ya hace años que la venimos haciendo, para evitar por lo menos las formas graves y siempre pensando que las vacunas, en lo que tenemos que volver a resaltar la importancia de la equidad y de la solidaridad hacia el resto busca la equidad”.

“No importa de qué nivel esté, todos van a tener acceso a las mismas vacunas, a todas las vacunas y la solidaridad porque cuando yo me vacuno, si yo no me enfermo, no estoy enfermando al otro, entonces no me vacuno nada más que para no enfermarme yo, sino también para que no haya otras personas y que se enfermen. Porque hay algunas vacunas que la pueden recibir la población y otras no. Entonces volver a retomar otra vez la importancia de las vacunas y pensar de las herramientas que tenemos para determinadas enfermedades”, manifestó.

En cuanto a los niveles de vacunación en Olavarría, afirmó que “empezamos a subir, había bajado como pasó en todos lados, donde había una cobertura baja. Lo ideal es una cobertura del 95%, o sea que quiere decir que cada 100 habitantes que le corresponde esa vacuna, 95 tienen que estar vacunados, 5 pueden no haberse vacunado, porque por ahí no, porque estaba con algún proceso, con algún tipo de enfermedad, o porque algunas vacunas, de acuerdo a la situación en que estaban, no las podía recibir”.